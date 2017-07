Rentree Vos in BeNe Ladies Tour in Vlissingen

Marianne Vos zal tijdens de BeNe Ladies Tour, die komende week in Vlissingen start, haar rentree in het peloton maken. Dat heeft de organisatie van de wedstrijd bekendgemaakt. De tweevoudig Olympisch kampioene is hersteld van haar sleutelbeenbreuk en klimt weer op de fiets.

Marianne Vos (foto: Omroep Zeeland) Vos zal een van de publiekstrekkers zijn tijdens de BeNe Ladies Tour. Daarnaast zullen er vijf regerend wereldkampioen aan de start staan. Dat zijn de Belgische Sanne Cant (veldrijden), de Nederlandse Karlijn Swinkels (tijdrijden bij de junioren), de Belgische Lotte Kopecky (ploegkoers), de Britse Elinor Barker (puntenrit) en Katie Archibald (omnium).



Jolien D’hoore van Wiggle-High5, die de afgelopen twee edities won, doet niet mee. D'hoore rijdt de Ronde van Italië. BeNe Ladies Tour 2017 Etappeschema donderdag 13 juli proloog: Vlissingen 1,9 km vrijdag 14 juli 1e etappe: Vlissingen - Philippine 127 km zaterdag 15 juli 2e etappe A: Sint-Laureins - Sint-Laureins 98 km zaterdag 15 juli 2e etappe B: tijdrit Sint-Laureins 10 km zondag 16 juli 3e etappe: Zelzate - Zelzate 112 km Er zullen 24 ploegen meedoen aan de wedstrijd, verdeeld over veertien UCI-ploegen, vier nationale ploegen en zes clubteams. Ook het Zeeuwse Jos Feron Lady Force doet mee.