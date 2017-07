Rus naar finale Challenger Zeeland

Arantxa Rus in de finale van Challenger Zeeland (foto: Orange Pictures)

Rus won met 7-6 en 6-3. In de eerste set kwam ze op een 3-0 achterstand, overleefde twee setpoints en won de set uiteindelijk na een tiebreak (8-6). De tweede set leverde minder problemen op voor Rus.



Valentini Grammatikopoulou uit Griekenland wordt de tegenstander van Rus in de finale. De Griekse won in de halve finale in drie sets van Dejana Radanovic uit Servië: 6-4, 4-6, 6-7. Voor Grammatikopoulou is het haar tweede finaleplek bij Challenger Zeeland. Vorig jaar haalde ze ook de finale, maar verloor daarin van Quirine Lemoine.

Challenger Zeeland

halve finale vrouwen enkelspel Rus (Nederland/1) - Muchova (Tsjechië/8) 7-6, 6-3 Grammatikopoulou (Griekenland/2) - Radanovic (Servië/4) 4-6, 6-4, 7-6

In het mannentoernooi maakte de als eerste geplaatste Botic van de Zandschulp uit Veenendaal geen fout. Hij versloeg de Duitser Pascal Meis in twee sets.

De andere halve finale tussen Thiemo de Bakker en Boy Westerhof is nog bezig.

Challenger Zeeland

halve finale mannen enkelspel Van de Zandschulp (Nederland1) - Meis (Duitsland/7) 6-3, 6-2 De Bakker (Nederland) - Westerhof (Nederland/6)

Later vandaag kun je beelden bekijken op deze site en om 18.00 uur op TV.