Kerkhove uitgeschakeld op Wimbledon

Kerkhove (links) en Marozava op Wimbledon (foto: Omroep Zeeland)

Comeback in tweede set

De match ging slecht van start voor de Zeeuwse, die snel tegen een 4-0 achterstand aankeek en in de eerste set geen vuist kon maken. Ook in de tweede set zag het er slecht uit voor Kerkhove, bij een 5-3 achterstand moesten zij en Marozava alle zeilen bijzetten om nog een derde set af te dwingen. Dat lukte, en in die derde set ging het lang gelijk op, maar toch kwamen Kerkhove en Marozava tekort voor de overwinning.

Wimbledon

2e ronde vrouwen Babos/Hlavackova (Hongarije/Tsjechië/4) Kerkhove/Marozava (Nederland/Wit-Rusland) 2-1 (6-2, 5-7, 6-4)

Voor Kerkhove betekent dit het einde van Wimbledon, nadat ze eerder al verloor in het kwalificatietoernooi voor het enkelspel.