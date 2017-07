Voor één keer is het Thermphos terrein open

Vanwege veiligheidsredenen mochten de mensen niet zelf op het terrein lopen en moesten ze dus in het busje blijven zitten.

Marco Staa uit Vlissingen vond het bezoek interessant. Het was voor hem geen onbekend terrein. Hij heeft ruim dertig jaar in de fabriek gewerkt, "Het was leuk om het allemaal weer eens te zien. Ik had verwacht dat de aftakeling van de fabriek een stuk erger zou zijn, maar dat valt me nog wel mee."



Naast de rondleiding bij Thermphos waren op het Abdijplein in Middelburg optredens van bekende Zeeuwen en konden de bezoekers andere instellingen zoals het provinciehuis in Middelburg en het Scheldekwartier in Vlissingen bezoeken.



