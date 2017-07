Overwinning bij ludieke autorace heeft Zeeuws tintje

De Autobahnrasers, vlnr: Krijn Weeda, Gerard Reuvers en Harry Mesker (foto: De Autobahnrasers)

De 32-jarige Goesenaar reed met zijn twee teamgenoten door Duitsland, Polen, Estland, Letland en Litouwen. Dat deden ze, net als de andere deelnemers, met een tweedehands auto met een waarde van maximaal 500 euro.

In bikini

Onderweg moesten ze allerlei haast onmogelijke opdrachten uitvoeren. Zo moesten zij in Letland een foto maken van hun auto ín een trein, ergens in Polen aan een Feijenoordshirt zien te komen, met hun auto op de Poolse televisie te zien zijn en een vrouw zover krijgen dat ze in bikini meekwam de grens over. In Letland moesten ze een zo lang mogelijke vrouw zover krijgen dat ze ook met hen meekwam naar de finish in Litouwen.

Met die opdrachten konden punten worden verdiend, maar die punten tellen alleen als je binnen de gestelde tijd de finishlijn behaalt. Dat lukte Reuvers en zijn teamleden, en ze bleken van de 550 deelnemende teams ook nog eens onderweg de meeste punten te hebben verzameld.

De route van de zomereditie 2017 van the Carbagerun (foto: Carbagerun)

'Vooral geluk'

De teamleden kunnen bijna niet geloven dat het gelukt is om zoveel van de opdrachten uit te voeren. Dat was vooral ook geluk, zeggen ze. Zo troffen ze via via een vrouw in Polen die alles op alles zette om hun auto een trein in te krijgen, ook al was het die dag een nationale feestdag en alle bedrijven dus gesloten waren.

Opdracht Carbagerun: fotografeer de auto in een trein (foto: De Autobahnrasers)

In datzelfde land kregen ze een vrouw zover om mee te gaan in bikini en toevalligerwijs had haar broer weer contacten bij een regionale zender, een Poolse versie van Omroep Zeeland, waardoor ze hun tweedehands daar in een item op televisie kregen. Ze omschrijven de Carbagerun dan ook als één groot avontuur.

Opdracht Carbagerun: verschijn op de Poolse tv (foto: De Autobahnrasers)

Moeilijkste opdracht

Er was één opdracht die hen niet was gelukt: ze moesten in Duitsland een foto maken met hun auto in een vliegtuig. Het lukte bijna, maar de luchtvaartkapitein die bereid was om een oogje dicht te knijpen had net toevallig die dag geen dienst en de zijn collega weigerde mee te werken.

Mislukte opdracht Carbagerun: auti in vliegtuig Duitsland (foto: De Autobahnrasers)

Dat was de eerste opdracht en ook gelijk de moeilijkste, omdat daar allerlei strenge regels voor gelden. Dat bleek ook, want het lukte niemand om dat voor elkaar te krijgen.

Jeugdvrienden

De Goesenaar groeide op het Zuid-Hollandse stadje Ameide en met zijn jeugdvrienden Harry Mesker en Krijn Weeda deed hij dit jaar voor de tweede keer mee aan de Carbagerun. Vorig jaar eindigden ze als vierde.

Huldiging van De Autobahnrasers, het winnende team in de Carbagerun (foto: De Autobahnrasers)

Titel verdedigen

Ze werden gisteravond in Letland gehuldigd. Naast een grote beker wonnen zij een geldbedrag en een startbewijs voor volgend jaar. Ze hebben al aangekondigd dat ze dan hun titel weer komen verdedigen.