Minnaard tweede Nederlander in de Tour de France

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Minnaard maakte lange tijd deel uit van een achtervolgende groep in de koers. Daardoor reed hij steeds bij de beste 40-45 renners in de etappe. Deze groep werd vlak voor de slotklim naar Station des rousses ingelopen door het peloton met Gele Trui drager Christopher Froome.



Een groep van negen renners begon met een voorsprong van circa twee minuten aan de slotklim. De rit werd gewonnen door Lilian Calmejane van Energie Direct. Robert Gesink van LottoNL-Jumbo eindigde als tweede.



Minnaard finishte als 49e op 9.34' van Calmejane en is na Gesink de tweede Nederlander in de uitslag. In het algemeen klassement is Minnaard ook de tweede Nederlander. Gesink staat op de 46e plaats; Minnaard is 49e op 15.36' van Christopher Froome.

Na afloop van de etappe sprak Minnaard voor de camera's van de NOS over een 'zware rit', maar keek hij alweer uit naar de etappe van morgen. "Ik houd wel van zware ritten."