Auto knalt tegen transformatorkast en brandt uit

In Hoedekenskerke reed vanavond laat een auto frontaal tegen transformatorkast en vloog vervolgens in brand. De auto is volledig uitgebrand. Er raakte niemand bij het ongeluk gewond.

De transformatorkast raakte beschadigd, maar dat heeft geen gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening (foto: HV Zeeland) Het automobilist reed om 22.45 uur over de Havenstraat toen de auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en tegen de transformatorkast tot stilstand kwam. Volgens de eerste melding raakte de bestuurder bekneld. In vuur en vlam Toe de brandweer, politie en ambulancedienst aankwamen, bleek dat van beknelling geen sprake was. Wel stond de auto al in vuur en vlam. De brandweer heeft het vuur met twee blusteams geblust. Om 23.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Weggesleept Hoewel de transformatorkast bij het ongeluk en de daaropvolgende brand beschadigd raakte, heeft dat niet gezorgd voor een onderbreking in de stroomvoorziening. Het uitgebrande autowrak is weggesleept. Om 23.30 uur gaf de brandweer het sein brandmeester en was het vuur geblust (foto: HV Zeeland)