Belg Staelens wint 'nieuwe' Triathlon Terneuzen

Het was jaren geleden dat er nog eens een triathlon in Terneuzen werd georganiseerd, maar atletiekvereniging Scheldesport besloot weer eens een poging te wagen. Met succes, aldus voorzitter Harold de Maat: "Het was een zeer geslaagde dag. Mooi weer, alleen maar lachende gezichten, en geen onvertogen woord. We zijn zeker van plan volgend jaar op deze weg verder te gaan. Tevens kijken we naar de mogelijkheid om uit te breiden, denk daarbij aan meer deelnemers of misschien zelfs langere afstanden. Maar dat moet eerst geëvalueerd worden."

Triatlon Terneuzen (foto: Omroep Zeeland) Belgische winnaar, tweede plek voor Martens 145 lopers gingen van start, Dieter Staelens uit Maldegem had met 0:56:44 de snelste tijd. Ruben Martens uit Koewacht volgde op 7 seconden van de winnaar, Kevin Strubbe uit Adegem (België) werd derde, hij deed er 59 minuten en 26 seconden over.



Bij de vrouwen was Danielle Vermeulen de snelste. De Utrechtse eindigde met een tijd van 1:06:12. Andrea Scharmga uit Maastricht werd tweede, Emke Erpelinck uit Terneuzen derde. Triathlon Terneuzen Heren 1. Dieter Staelens Maldegem (België) 0:56:44 2. Ruben Martens Koewacht 0:56:51 3. Kevin Strubbe Adegem (België) 0:59:26 Triathlon Terneuzen Dames 1. Danielle Vermeulen Utrecht 1:06:12 2. Andrea Scharmga Maastricht 1:10:22 3. Emke Erpelinck Terneuzen 1:11:10