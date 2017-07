Derde zege Grand Prix De Frel bij Zeeland Outdoor

Stephanie de Frel met Beach Boy (foto: VMF Stables)

Aan de Grand Prix deden elf combinaties mee. In de voorgaande twee edities van Zeeland Outdoor was De Frel (28) ook al de beste in de Grand Prix, maar ieder jaar reed ze met een ander paard. Dit jaar met Beach Boy. "Dit was tot nu wel de beste proef", aldus De Frel. Sinds februari rijdt ze met de elfjarige Beach Boy op Grand Prix niveau.

Zeeland Outdoor

Grand Prix Stephanie de Frel Beach Boy 69,9% Margo Timmermans Catch Me 68.15% Koosje Mulders Wim 67,17%

Aan de Prix St. Georges van de Lichte Tour deden 26 combinaties mee. Chantal Nijpjes uit Sint Laurens was met Checavara de beste met een score van 71,25%,. Nijpjes haalde als enige deelnemer een score hoger dan zeventig procent.

Zeeland Outdoor

Prix St. Georges Lichte Tour Chantal Nijpjes Checavara 71,25% Danielle van Mierlo Dayano 69,21% Stephanie de Frel Calrieta h 69,21%

Zondag wordt Zeeland Outdoor bij Manege De Kroo afgesloten. Op het programma staan onder meer de Grand Prix U25 en de Grand Prix Kür op Muziek.