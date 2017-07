Pauselijke onderscheiding voor Ad Lijmbach

Ad Lijmbach uit Lewedorp heeft zaterdag de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' in ontvangst genomen. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de katholieke kerk in het dorp.

(foto: Omroep Zeeland) Vanaf de jaren 80 is Lijmbach actief voor de kerk in Lewedorp. Hij heeft verschillende functies bekleed voor de kerk zelf, maar ook in breder verband. Verrassing Lijmbach was verrast door de decoratie: "Deze onderscheiding wordt niet heel vaak gegeven. Het gaat gepaard met een langdurige procedure die veel zwaarder schijnt te zijn dan die voor een koninklijke onderscheiding. Ik ben er dus wel heel erg blij mee." Ontwerp Op de medaille staan de apostelen Petrus en Paulus in twee halfronde nissen en de tekst Pro Ecclesia et Pontifice. De medaille hangt aan een geel en wit lint, de pauselijke kleuren.