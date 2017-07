Ruzie winkelcentrum Dauwendaele: Middelburg trekt miljoenen terug

Drie eigenaren liggen dwars

Het winkelcentrum heeft twintig eigenaren. Dat zijn winkeliers en beleggers. Van de tweede groep komt een deel van buiten Zeeland. De eigenaren moeten hun panden verkopen en kunnen dan in het nieuwe winkelcentrum een nieuw pand terugkopen. Dat er zoveel partijen aan tafel zitten, maakt het tot overeenstemming komen lastig. Drie eigenaren willen niet investeren, de andere zeventien wel. Wethouder Szarafinski heeft twee jaar lang bemiddeld. Zij is zwaar gefrustreerd dat drie partijen dwars blijven liggen.

Wat je ziet is dat sommige beleggers echt het onderste uit de kan willen halen. We gaan niet om de zakken te vullen van beleggers hier nog meer gemeenschapsgeld in steken." Saskia Szarafinski (PvdA) - wethouder Middelburg

De drie tegenstribbelende eigenaren hebben het ultimatum om voor 1 juni tot overeenstemming te komen, genegeerd. De wethouder trekt nu de 2,7 miljoen euro uit het project en beraadt zich op vervolgstappen.

Winkelcentrum Dauwendaele in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Troosteloos

Het winkelcentrum ziet er troosteloos uit. Het gebouw is slecht onderhouden. Veel winkels staan leeg. Het is een doorn in het oog van bewoners en gemeente.

De plannen voor een nieuw winkelcentrum liggen al jaren klaar. Met plaats voor twee supermarkten, een 'vers-straat' met onder andere een viswinkel, een slagerij en een groentewinkel, een straat voor horeca en 69 appartementen.

Ontwerp nieuwbouw winkelcentrum Dauwendaele (foto: Gemeente Middelburg)

Die plannen dreigen nu in duigen te vallen. Wethouder Saskia Szarafinski geeft niet op en gaat over op 'Plan B'. Wat dat inhoudt, wil ze niet kwijt: "Alle opties gaan we onderzoeken."