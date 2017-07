Vader zet beste resultaat neer in World Cup MTB

Milan Vader (foto: Omroep Zeeland)

Vader, die uitkomt bij de beloften, had een achterstand van 2.03' op winnaar Martin Blums uit Letland.



De wedstrijd in Lenzerheide was de zevende World Cup van dit seizoen. Vorige week werd Vader in Andorra nog twaalfde.

De volgende World Cup is eind augustus in Vale di Sole in Italië.