Zes mannen opgepakt voor vechtpartij in Vlissings café

Politieagent met bodycam (foto: Omroep Zeeland)

Ze trokken zich niks aan van de rotsblokkades op het park. Publiek op het terras schrok, omdat het leek alsof de auto recht op het terras afkwam. De mannen parkeerden en wilden het café binnengaan.

Tand door lip

Een 22-jarige man uit Vlissingen liep op dat moment met zijn vrienden naar buiten om te roken. Eén van de verdachten riep iets in het Engels naar hem. Toen de Vlissinger zich vooroverboog om te luisteren werd hij bij zijn kraag gepakt en over het tafel heen getrokken. Een tweede verdachte stompte met een elleboog een tand door de lip van de man. Een derde verdachte gaf hem een klap in zijn nek.

Inzet politiehond

Beveiligers van het café hebben de mannen uit het café gezet. Ze reden weg, recht op gealarmeerde agenten af. Maar ze moesten uitstappen om vervolgens op de grond te gaan liggen. Een politiehond hield de groep in de gaten.

Politiehond Ybbor (foto: Politie)

Oost-Europa

De verdachten (tussen de 25 en 34 jaar) komen uit Litouwen, Roemenië en Letland. Ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hun auto is in beslag genomen. In de kofferbak vonden agenten nog twee losse Franse kentekenplaten.

Schadeclaim

Het rijbewijs van de 26-jarige bestuurder is afgenomen omdat hij met te veel alcohol op reed. Verder had hij nog twee boetes openstaan. Ook kreeg hij een schadeclaim van de gemeente voor het verschuiven van de rotsblokken.

Tweede slachtoffer

Getuigen hebben gemeld dat in het café ook nog een jonge vrouw is mishandeld door de mannen. Zij is echter, voordat agenten met haar konden spreken, weggegaan. Zij wordt verzocht om zich te melden om aangifte te doen.