Circus centraal bij Onderstroom Vlissingen

Door het accent op het circus te leggen komen er nieuwe bezoekers die nieuwsgierig zijn naar vooral de circusacts "" Sonja Barentsen, organisatie Onderstroom

In totaal zijn er honderd straatacts en twee grote festivalspecials. De organisatie heeft het accent dit jaar op het circus gelegd. Volgens Sonja Barentsen van de organisatie trekt dat zowel oud publiek, als nieuwe bezoekers. Een kleine greep uit het aanbod:

Borderland

In de show 'Borderland' verlegt een Frans collectief de grenzen van circuskunst. Acht artiesten brengen een show met acrobatiek, livemuziek, dans, trapezes, spektakel, vuur en luchthoepels.

Circus centraal bij Onderstroom 2017 (foto: Omroep Zeeland)

BOT

In het festival bij hotel Britannia aan de boulevard is de voorstelling 'LEK'van theatergroep 'BOT' te zien. De voorstelling kaart het thema levenslust en vergankelijkheid aan. Dat doen ze door een combinatie van eigenzinnige poëzie, schurende humor, rammelend instrumentarium en fysieke arbeid.

In het Nollebos steekt een dak uit het water. Daarop de dansvoorstelling 'Hellend Vlak'. De dansers moeten in de voorstelling keuzes maken. Elkaar helpen of toch voor hun eigen hachje gaan?

Festival Onderstroom is tot en met vanavond.

Hellend Vlak bij Onderstroom 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Maandagavond is er bij Omroep Zeeland een verslag te zien van Onderstroom, in het tv-programma 'Evenement van de Week'. Vanaf kwart over vijf, elk half uur op televisie.