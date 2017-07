Rus en De Bakker winnen Challenger Zeeland

Rus begon goed aan de finale. Ze kwam op een 2-0 en 15-40 voorsprong, maar toch ging de eerste set met 6-3 naar Grammatikopoulou, die vorig jaar verliezend finaliste in Middelburg was. Toen verloor ze van Quirine Lemoine.



Ook in de tweede set kwam Rus goed uit de startblokken met een 3-0 voorsprong. Dit keer hield ze de voorsprong wel en trok ze de set met 6-2 naar zich toe.



In de derde en beslissende set nam Rus een voorsprong door Grammatikopoulou te breken na een lange vierde game.: 3-1. Daarna was het verzet van de Griekse gebroken en liep Rus uit naar een 6-3 zege. Daarmee wint ze voor het eerst Challenger Zeeland.

Challenger Zeeland

finale vrouwen enkelspel Arantxa Rus (Nederland/1) Valentini Grammatikopoulou (Griekenland/2) 3-6, 6-2, 6-3

De eerste set in de mannenfinale werd gewonnen door Thiemo de Bakker met 6-3. In de tweede set ging het tot 4-4 gelijk. Daarna brak De Bakker voor het eerst in de tweede set de service van Van de Zandschulp. Daarna maakte hij het op eigen service uit en won met 6-4. Zo wint De Bakker het toernooi in Middelburg voor de tweede keer. Een mooie opsteker voor de tennisser uit Amsterdam, die op de weg terug is na blessureleed.

Challenger Zeeland