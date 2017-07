'Zeeland moet zich profileren, ook met hoogwaardige kunst'

De Belgische kunstenaar staat bekend om zijn bronzen, gepolijste beelden. Het zijn beeltenissen van Fabre zelf. In de Sint Baafskerk in Aardenburg staan verschillende stukken van de Belg tentoongesteld. Meest in het oog springend het beeld van een man die een kruis op zijn hand laat balanceren.

Badkuipen

Twee bezoeksters uit Brabant zijn onder de indruk van het beeld. "Het is als het balanceren van de christelijke waarden. Ontzettend mooi gemaakt,"zegt één van de twee. Ook de badkuipen -er staan er zeven- vinden ze mooi.

Michelangelo

In één van de baden zit een man. Hij raakt met de wijsvinger van zijn linkerhand het wateroppervlak aan. "We hebben net gehoord dat die vinger verwijst naar Michelangelo in de Sixtijnse Kapel," vertelt de ene Brabantse. "Maar het kan ook zijn dat hij een vinger in de pap wilde houden," lacht de andere.

Kunstenaar Jan Fabre maakte zeven badkuipen om de schepping te verbeelden (foto: OZ)

Dat is volgens Nico Out zo mooi aan kunst: iedereen heeft er zijn eigen gedachten bij. Liefhebbers kunnen op negen locaties hun gedachten laten gaan.

Vanaf het gemeentehuis is een route te lopen langs alle plekken. Die begint in het gemeentehuis. Ook daar staan verschillende werken. Het Kunstenfestival Aardenburg duurt tot en met 10 september. Op alle dagen, behalve de maandagen, zijn de tentoonstellingen te bezoeken.