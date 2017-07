Korte zeilwedstrijden speciaal voor de jeugd

Naast dat de nieuwe wedstrijden korter en sneller zijn, gaat de scheidsrechter het water op. Voordeel is dat ie direct een beslissing kan nemen als dat nodig is. "Daardoor komen er geen protesten achteraf en is de winnaar gelijk bij de finish bekend", aldus Hoogvliet. Hij organiseerde zondag een try-out in Bruinisse.

Voetbal

Hoogvliet hoopt dat de nieuwe opzet leidt tot een competitie die vergelijkbaar is met het voetbal, "Uiteindelijk willen we dat de Zeeuwse zeilscholen uit-en thuiswedstrijden tegen elkaar zeilen. Hopelijk slaat het aan en gaan meer scholen meedoen."



Het is de bedoeling dat na de zomer de wedstrijden van start gaan. .