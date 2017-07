Minnaard 51e in klassement na zware Touretappe

Marco Minnaard (foto: Orange Pictures)

Minnaard had een achterstand van 27.10' op ritwinnaar Rigoberto Uran. Minnaard was na Bauke Mollema, Laurens ten Dam en Dylan van Baarle de vierde Nederlander in de rituitslag.



In het algemeen klassement staat Minnaard nu 51e op 42.50' van Christopher Froome, de leider in het algemeen klassement.



Morgen hebben de renners een rustdag.