Zeeland Wordt Wakker: Challenger Zeeland, pauselijke onderscheiding en Onderstroom

De finalisten: winnares Arantxa Rus (links) en Valentini Grammatikopoulou (foto: Omroep Zeeland)

Rus en De Bakker winnen Challenger Zeeland

Arantxa Rus uit Monster heeft de achtste editie van Challenger Zeeland in Middelburg bij de vrouwen gewonnen. Rus was in de finale in drie sets te sterk voor Valentini Grammatikopoulou uit Griekenland. Bij de mannen versloeg de ongeplaatste Thiemo de Bakker uit Amsterdam de nummer één van de plaatsingslijst: Botic van de Zandschulp.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Pauselijke onderscheiding voor Ad Lijmbach

Ad Lijmbach uit Lewedorp heeft zaterdag de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' in ontvangst genomen. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de katholieke kerk in het dorp.

Lees ook:

Circus centraal bij Onderstroom 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Festival Onderstroom

Acrobatiek, beeldende kunst, objecten, muziek, circustheater en heel veel straattheater. Alles komt voorbij op de tiende editie van Festival Onderstroom in Vlissingen. Bezoekers konden kiezen uit shows en optredens aan de boulevard van Vlissingen, in Hotel Britannia, in het Nollebos en kriskras door het centrum van de stad.

Lees ook:

Het weer

Vandaag is er meer bewolking dan gisteren, af en toe komt de zon te voorschijn. Aanvankelijk waait er een zwakke zuidoostenwind, in de loop van de dag draait de wind naar zuidwest en wordt matig, kracht 3. Het wordt vrij warm, 22 graden aan zee en 24 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. In de loop van de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui vanuit het zuiden toe.



Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Morgen is het bewolkt en valt er af en toe regen. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt slechts 19 graden.



Op woensdag vallen er enkele buien, waait er een matige noordwestenwind en het wordt het 19 of 20 graden. Donderdag lijkt een droge dag te worden met een beetje zon en 21 of 22 graden.