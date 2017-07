Podiumplek Raas in Nispen

Eloy Raas uit Middelburg is gisteravond derde geworden in het wielercriterium van Nispen. De renner van ZRTC Theo Middelkamp maakte deel uit van de beslissende kopgroep die in de finale van de wedstrijd ontstond.

Eloy Raas (foto: Omroep Zeeland) Het criterium draaide uit op een sprint. Daarin was Jos Koop uit Delft de snelste renner voor Robert Berk (Pijnacker) en Raas.