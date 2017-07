Wie wil afrijden, moet veel geduld hebben

Het aantal examenkandidaten nam afgelopen jaren flink toe. Naast de aantrekkende economie, speelt ook een rol dat de populariteit onder 17-jarigen om hun rijbewijs te halen groot is.

'Lastig'

De 18-jarige Huub de Block uit Clinge is eind vorig jaar begonnen met rijlessen. "Ik had verwacht dat ik nu wel klaar zou zijn, maar door de wachttijden moet ik tot september wachten. Dat is lastig, omdat ik vanaf augustus in Breda ga studeren."

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen streeft ernaar dat het eerste praktijkexamen voor de personenauto binnen zeven weken kan worden gereserveerd en herexamens binnen vijf weken. Deze termijnen zijn afgesproken met de rijschoolbranche en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar worden in Zeeland dus niet gehaald.

Langste wachttijden in Terneuzen

In Zeeland kan in Goes, Middelburg en Terneuzen praktijkexamen gedaan worden. In Terneuzen waren de wachttijden afgelopen maand het langst met een gemiddelde van 7,3 weken, vorige week zelfs tien weken wachten. In Middelburg duurde het gemiddeld 6,8 weken met uitschieters van acht weken wachttijd. In Goes verliep het iets vlotter met een wachttijd van gemiddeld 4,3 weken.

Ontwikkeling

Creatief plannen

Het CBR heeft vorig jaar al zestig nieuwe examinatoren aangesteld. En dit jaar komen er nog eens zestig bij. Rij-instructeur Ralf Kramer uit Hulst hoopt dat de wachttijden in het najaar genormaliseerd zijn. Tot die tijd is het een kwestie van creatief plannen. "We proberen de lessen wat meer te spreiden, maar ik hoop dat de capaciteitsproblemen bij het CBR snel opgelost zijn."

