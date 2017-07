Snorfietser (90) overleden na botsing met auto

Een snorfietser raakte zwaargewond na een botsing met een personenauto. (foto: HV Zeeland)

De aanrijding gebeurde gistermiddag rond 16.00 uur op de Eeperkweg in Serooskerke (W). De 90-jarige snorfietser uit Vlissingen wilde deze weg oversteken. Tegelijkertijd reed een 63-jarige automobilist in de richting van de N57, waarna de aanrijding ontstond. De bestuurder van de snorfiets werd ernstig gewond met een ambulance naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht, waar hij 's avonds overleed.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. Zo zijn verschillende getuigen gehoord en is een uitgebreid sporenonderzoek verricht. De betrokken automobilist zal later verhoord worden.