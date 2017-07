Dokter Deen: 'Het leven is een stuk onrustiger geworden'

Dokter Deen bij signeersessie in Goes. (foto: Omroep Zeeland)

Deen had nooit verwacht dat zijn columns en verhalen zo'n vlucht zouden nemen. "Wat dat betreft is het goed dat Omroep Max besloten heeft dat het de laatste serie wordt", vertelt de inmiddels gepensioneerde dokter. "Het is natuurlijk allemaal heel leuk geweest en het heeft voor Vlieland en het huisartsenvak - naar mijn mening - een positieve bijdrage geleverd. Maar het wordt ook tijd dat het langzamerhand een beetje rustiger wordt", zo geeft hij in de radio-uitzending van Omroep Zeeland aan:

John Deen was 13 jaar lang de enige huisarts op Vlieland en dat betekende dat hij ook automatisch veearts en soms zelfs tandarts was. In de tv-serie vertolkt actrice Monique van de Ven de rol van de huisarts.

Zeeuwse tijd

Dokter John Deen werkte tussen 1970 en 1991 als huisarts in Goes. Hij verruilde Goes voor Vlieland omdat hij naar eigen zeggen te veel beperkingen kreeg opgelegd als huisarts. "Alles moest in die tijd vergroot worden", vertelt Deen. "De routeconstructie - dus huisartsen onder één dak - was ook voor Zeeland van toepassing, met name in de grotere steden zoals in Goes."

De protocollen en beperkingen gingen hem steeds meer tegenstaan. "Ik heb gekozen voor het huisartsenvak als geneeskundige waarbij je het héle gezin begeleidt, waar je de achtergrond van mensen kent, zodat je klachten goed kan interpreteren. Waar je bevallingen doet, maar ook stervensbegeleiding en alles er tussenin. Het héle huisartsenvak."

Jacqueline Strobos spotte het befaamde huisartsenbordje toen ze zelf op Vlieland was. (foto: Jacqueline Strobos )

