Laagterecord faillissementen in Zeeland

Record-weinig bedrijven in Zeeland failliet (foto: Omroep Zeeland)

In het eerste kwartaal van 2013 liep het aantal faillissementen zelfs nog op naar 38, maar daarna zette de daling in. Inmiddels is het cijfer zelfs iets lager dan vlak voor de crisis. In het eerste kwartaal van dit jaar werden nog zeventien faillissementen uitgesproken, ook al minder dan in de negen jaren daarvoor.

De ontwikkeling van het aantal faillissementen sinds de crisis (foto: Omroep Zeeland)

Trend

Zeeland volgt met de dalende lijn de landelijke trend. Vooral de handel heeft het nog moeilijk, maar dat is tegelijk ook de grootste Nederlandse bedrijfstak. In verhouding tot het aantal ondernemingen wordt in de horeca de meeste bedrijven failliet verklaard. Zulke uitsplitsingen naar bedrijfstakken zijn niet beschikbaar voor Zeeland. De veertien Zeeuwse faillissementen van het afgelopen kwartaal betrof twaalf bedrijven en twee particulieren.