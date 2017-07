Twee jaar cel en tbs voor ontucht met minderjarige jongens

Een 37-jarige man gaat twee jaar de cel in voor ontucht met minderjarige jongens. Dat heeft de rechter vandaag beslist. Ook is hem tbs en een schadevergoeding van 2110 euro opgelegd, net zoals het openbaar ministerie geëist had. Volgens de Middelburgse rechtbank is er een grote kans dat de man opnieuw de fout in gaat.

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland) De verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, stond terecht voor een reeks zedendelicten met meerdere minderjarige jongens. Het ging om achttien strafbare feiten die hij zou hebben gepleegd met jongens van 13 tot 16 jaar. Zo zou hij kinderporno in zijn bezit hebben gehad en geprobeerd hebben om de jongens over te halen om seksuele handelingen te verrichten. Voor het grootste deel van de lijst wordt de man schuldig geacht, maar drie feiten acht de rechtbank niet bewezen. De man heeft wel de volledige strafeis opgelegd gekregen. Tegen de lamp De verdachte liep tegen de lamp nadat hij contact had gehad met een minderjarige jongen uit Zierikzee. De verdachte gaf tijdens de zitting op 26 juni toe dat daarbij ook seksuele handelingen werden verricht. Daarnaast zou de man ook slachtoffers hebben gemaakt in andere delen van Nederland, België en Duitsland. Lees ook: OM eist twee jaar cel en tbs tegen 37-jarige ontuchtverdachte

Man opgepakt voor ontucht jongen

Jongeren zijn kwetsbaarder dan ooit door internet (video)