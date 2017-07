Dit jaar geen bungalowfestival Back at SEA

Er komt dit jaar geen Back at SEA in Port Zélande. Dat meldt de organisatie in een kort bericht op Facebook. Het muziekfestival werd de afgelopen drie jaar gehouden op het bungalowpark op de Brouwersdam.

Optreden tijdens Back at Sea 2016 (foto: Facebook Back at Sea) Het bungalowfestival wordt gezien als het kleine broertje van Concert at SEA, dat elke zomer aan de andere zijde van de Brouwersdam wordt gehouden. Back at SEA werd altijd in november gehouden. Geen reden Op het festival in het bungalowpark traden de afgelopen jaren artiesten op zoals Racoon, Blof, De Dijk en Rowwen Heze. Een reden voor het niet doorgaan van de editie van 2017 wordt in het Facebook-bericht niet gegeven. Lees ook: 2016: UB40 speelt op Back at SEA

