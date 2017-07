Veiligheidsregio Zeeland pakt loze brandmeldingen aan

Vorig jaar rukte de brandweer 874 keer uit voor een automatische brandmelding. Zo'n 95 procent bleek loos alarm. (foto: Omroep Zeeland)

Flinke kostenpost

Die loze meldingen hebben veel nadelen: ze kosten geld, zorgen voor een verminderde paraatheid van de brandweer, creëren onnodige geluidsoverlast en zijn belastend voor de verkeersveiligheid. "Voor de brandweerman of -vrouw zelf is het vervelend dat hij negen van de tien keer ergens naartoe gaat en niet nodig blijkt te zijn", legt Koos de Feijter, beleidsadviseur van de VRZ uit. "Dat vermindert de alertheid en mensen zouden kunnen denken: het zal wel een loze melding zijn."

80.000 euro besparen

Ook voor de werkgevers van de vrijwilligers zijn loze meldingen vervelend. "We willen die werkgevers graag te vriend houden, we hebben ze hard genoeg nodig", geeft De Feijter aan. Redenen genoeg om het aantal loze meldingen aan te pakken. "We gaan proberen de komende twee jaar de bewustwording aan te wakkeren bij diegenen die zo'n installatie hebben", vertelt De Feijter. Zo zouden brandmeldinstallaties meerdere sensoren moeten krijgen en eigenaren van gebouwen eerst zelf moeten checken of een melding echt is.

De veiligheidsregio hoopt op die manier het aantal loze meldingen te halveren en verwacht vanaf 2019 jaarlijks 80.000 euro te kunnen besparen. Dat geld wordt in eerste instantie gebruikt om de maatregelen te kunnen invoeren.