Reconstructie van overval op Lidl-supermarkt op televisie

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht is morgenavond een reconstructie te zien van een gewapende overval op de Lidl-supermarkt in Sas van Gent. Bij de overval op 11 mei werden verschillende medewerkers van de supermarkt onder schot gehouden door de twee daders.

Politie onderzoekt de gewapende overval op de Lidl in Sas van Gent (foto: HV Zeeland) De politie is nog steeds op zoek naar deze twee mannen. Tijdens de uitzending worden bewakingsbeelden van de vluchtauto van het tweetal getoond. Geld en de kluis De twee gewapende mannen verrasten op donderdagmorgen een chauffeur die de supermarkt aan het bevoorraadden was. De man werd gedwongen naar binnen te gaan waar ook andere personeelsleden waren. Gedwongen door de daders gaven zij geldlades en de inhoud van de kluis mee. De twee vluchtten vervolgens in een zwarte stationwagen richting België. Lees ook: Personeel onder schot gehouden bij overval Sas van Gent