Pionier Jobse wil met Oranje naar de Spelen

Zo'n vier jaar is Jobse nu met 3 tegen 3 basketbal bezig en met hem als aanvoerder heeft het Nederlands team de wereldtop bereikt. "Drie jaar geleden werden we twintigste van de wereld en drie weken geleden tweede van de wereld", vertelt Jobse. "We maken dus een enorme progressie door. Dat heeft in Nederland het vuurtje een doen opladen. Zo hebben we bereikt dat er hier in Amsterdam op het Museumplein een EK wordt gehouden is een gigantisch stadion dat uitverkocht is. Ongekend voor het basketbal in Nederland."

Spektakel

3 tegen 3 basketbal staat garant voor spektakel, want er wordt gespeeld op een half veld, met maar één basket en teams hebben per aanval maar twaalf seconden om te scoren. "Er gebeurt altijd wat", zegt Jobse. "En de wedstrijden zijn kort, waardoor het ook snel voorbij is. In tien minuten trek je jezelf helemaal leeg."

Jobse behoort tot de beste spelers ter wereld en dat liet hij zaterdag in de wedstrijd tegen Turkije zien.

Dat 3 tegen 3 basketbal een snelle sport is met veel spektakel, is ook de hoge heren van het Internationaal Olympisch Comité opgevallen. Zij hebben besloten dat de sport in 2020 op de Olympische Spelen te zien zal zijn. Jobse droomt van Tokio 2020, maar het is geen abc'tje dat hij daar ook zal spelen. "Zover wil ik helemaal niet kijken. De sport gaat zich de komende jaren nog verder ontwikkelen. Het is mooi dat we als Nederland nu deze voorsprong hebben en we moeten zorgen dat we de komende jaren deze lijn doortrekken, zodat we met een team in Tokio staan."

Het EK op het Museumplein verliep voor Jobse en Oranje afgelopen weekend niet zoals gehoopt. Wereldkampioen Servië was in de kwartfinale te sterk.