Massimo Tutti is 'Our Man In The Caribbean'

Massimo Tutti is het nieuwe alias van Maxim S. Calda uit Middelburg. In de pas verschenen videoclip Our Man In The Caribbean neemt hij je mee op avontuur in een exotische omgeving vol spionnen, vrouwelijk schoon, palmbomen, cocktails en rum. De release is onderdeel van een later te verschijnen album dat de titel The Dark Rum Files draagt.

Massimo Tutti - Our Man In The Caribbean Obscure films Met dit project geeft Massimo uiting aan zijn liefde voor populaire cultuuruitingen uit de jaren zestig. De muziek is door hemzelf geschreven en geproduceerd. In de video combineert Maxim scenes uit obscure films met eigen opnames, foto’s en artwork, dit alles vermengd met verhalen, foto’s, video’s, samples en herinneringen van zijn eigen vakanties naar De Caraïben. Maxim is sinds zijn veertiende jaar actief met muziek bezig en richtte destijds zijn eigen Small Room Recordings op. In 2003 vormde hij met muzikale vrienden de band Tuxedo Bandido. Massimo Tutti is na M.E.F. (Maximum Electric Field) en El Maxicano zijn derde soloproject. Massimo Tutti in 'Our Man In The Caribbean' (foto: Maxim Schipper)