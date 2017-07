Middelburg wil uitzetting door huurschuld voorkomen

Ondertekening overeenkomst vroegsignalering huurachterstanden in stadskantoor Middelburg (foto: Gemeente Middelburg)

Die ondertekening van de overeenkomst is het vervolg op een proef. De drie ondertekenende partijen hebben van 1 juni 2016 tot en met 31 december 2016 proefgedraaid met het eerder signaleren van huurschulden. De resultaten uit die pilot waren volgens de gemeente zeer positief.

Het doel van de vroegsignalering is om het aantal huisuitzettingen te beperken. De betrokken partijen hopen ook het aantal mensen met huurachterstanden te verkleinen en vroegtijdig mensen met financiële problemen in het vizier te krijgen. Op die manier kunnen zij op tijd geholpen worden en kunnen grote onoverkomelijke schulden voorkomen worden, is het idee.

Vernieuwend

Deze vroegsignalering is een vernieuwende aanpak. In Nederland is Middelburg één van de eerste gemeenten die hiermee aan de slag gaat. De overeenkomst dient volgens de gemeente als voorbeeldproject voor de andere gemeenten en corporaties op Walcheren. De partijen gaan daarom ieder kwartaal de bereikte resultaten, de aanpak en de personele inzet opnieuw evalueren.