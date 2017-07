FANC weigert gesprek met Kamer over Doel en Tihange

De Belgische nucleaire toezichthouder FANC weigert in gesprek te gaan met Nederlandse Kamerleden over hun zorgen over de situatie bij de kerncentrales van Doel en Tihange. Minister Schultz van Haegen had de Belgische toezichthouder op kerncentrales daarvoor uitgenodigd, maar het FANC wijst die uitnodiging af.

Kerncentrale Doel (archief) (foto: Omroep Zeeland ) Hoewel de gevolgen voor veel Nederlanders, en dus ook Zeeuwen, zeer groot zouden zijn als er iets mis zou gaan met die centrales, wil het FANC alleen verantwoording afleggen aan het Belgische federale parlement. Meerdere Kamerleden reageren verontwaardigd. Schultz schrijft aan de Kamer dat de Belgen "vanuit staatsrechtelijke en soevereiniteitsoverwegingen" geen gevolg geven aan de uitnodiging. Wel deelt het FANC informatie met de Nederlandse toezichthouder en schrijft Schultz dat de directeur van het agentschap onlangs ook uitleg heeft gegeven aan het Benelux-parlement. Protest Er is veel protest tegen de kerncentrales van Doel en Tihange. Actievoerders zijn bezorgd over de vele incidenten bij de kerncentrales en de nieuwe haarscheurtjes in de reactorwanden die onlangs werden ontdekt. Twee weken geleden was er nog een grote demonstratie tussen Aken, Maastricht en Luik. Zo'n 50.000 actievoerders vormden een menselijke keten en pleitten voor sluiting van Tihange 2 en Doel 3. Aan die demonstratie deden ook enkele Zeeuwen mee. Ontruimd Doel ligt net over de grens met België, tussen Antwerpen en het Verdronken land van Saeftinghe. Grote delen van Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland liggen binnen een straal van tien kilometer rondom de kerncentrale en moeten worden ontruimd als het misgaat bij de centrale. Lees ook: Zeeuwen protesteren mee tegen Belgische kerncentrales

