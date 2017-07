Sneller doorvaren dankzij vernieuwde verkeerscentrale

De Oostsluis wordt vanaf vorige week als eerste op afstand bediend. Het is daarmee de tweede grotere sluis in Nederland die niet meer door een sluiswachter op de sluis zelf wordt bediend. In 2015 was de Kreekraksluis bij Kats de eerste.

Eenzaam

Sluismeester Rudi de Krijger vindt het via de centrale bedienen van de sluis een stuk fijner, omdat de lijnen met zijn collega's korter zijn geworden. Doordat zijn directe collega, die de sluisplanning maakt - wanneer welk schip de sluis in mag - altijd al op de centrale zat, hoeft hij die niet meer constant te bellen. Nu zit die collega direct achter hem en volstaat het om even om te draaien.

Volgens Jos Geluk, die het project begeleidt namens Rijkswaterstaat, is het beroep van sluiswachter minder eenzaam geworden, "omdat hij nu tussen zijn collega's zit en sneller kan overleggen of even een praatje kan maken".

Sluiswachter Rudi de Krijger is niet bang dat hij nu niet meer in één oogopslag kan zien hoe het ervoor staat op en rond de sluis: "Het overzicht met de camera's is een stuk beter geworden, zodat we het goed kunnen blijven volgen." Dat hij niet meer op de sluis zelf zit en de schepen onder zijn neus voorbij ziet varen, vindt hij aan de ene kant wel jammer. "Maar je moet mee in de vaart der volkeren."

Alles centraal

Voor Rijkswaterstaat is het op afstand bedienbaar maken van sluizen en bruggen belangrijk om de ontwikkelingen in de scheepvaart bij te houden. Doordat schepen steeds vaker vastzitten aan tijdsschema's, is het belangrijk dat schepen vlot kunnen doorvaren. Door zoveel mogelijk bruggen en sluizen op een vaarroute vanuit één locatie te bedienen "zijn er steeds minder wachttijden", volgens Jos Geluk van Rijkswaterstaat.

De Oostsluis is de eerste sluis in de Kanaalzone die via beeldschermen wordt bediend. (foto: Omroep Zeeland)

Op termijn is het de bedoeling dat alle sluizen en bruggen in Zeeland vanuit in totaal twee locaties op afstand worden bediend: het Topshuis op Neeltje Jans voor alle sluizen en bruggen boven de Westerschelde en de verkeerscentrale in Terneuzen voor de Kanaalzone. De bruggen van het Kanaal door Walcheren vallen niet onder deze plannen, want die worden beheerd door de provincie en worden centraal bestuurd vanuit Vlissingen.

24/7

Behalve voor de beroepsvaart heeft het nieuwe systeem ook voordelen voor de pleziervaart, omdat kleinere sluizen nu ook tijdens rustigere perioden open blijven. "Normaal zat er op elke sluis een sluiswachter. Met het nieuwe systeem zitten er een aantal op het Topshuis en kunnen we de sluizen 24 uur per dag en zeven dagen in de week bedienen", zegt Geluk.

Zeeland is de eerste regio in Nederland waar op grote schaal wordt overgestapt op centrale besturing van bruggen en sluizen. Volgens Geluk is Zeeland daarin 'toonaangevend' geweest, omdat het nu ook in de rest van Nederland wordt toegepast.