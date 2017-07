José van Egmond wordt de nieuwe burgemeester van Reimerswaal

De nieuwe burgemeester van Reimerswaal: José van Egmond (foto: Gemeente Pijnacker-Nootdorp)

Van Egmond is op dit moment nog wethouder in de gemeente Pijnacker – Nootdorp. Zij volgt Piet Zoon op, die op 1 mei 2016 werd aangesteld als waarnemend burgemeester.

Niet eens

Na het vertrek van de vorige - volwaardige - burgemeester, Jan Huisman, kon de gemeenteraad het niet eens worden over een nieuwe burgemeester. Daarom werd Piet Zoon als waarnemer aangesteld. Hij had als taak om de gemeenteraad weer op één lijn te krijgen.

Dat is blijkbaar gelukt, omdat de gemeenteraad er nu wél uitkwam. Met Van Egmond denkt de gemeenteraad de kandidaat gevonden te hebben die voldoet aan de profielschets: als een burgemeester voor alle inwoners, energiek en verbindend en een boegbeeld van de gemeente.

'Ervaren en krachtig bestuurder'

De gemeenteraad omschrijft Van Egmond als een 'ervaren en krachtig bestuurder, die een hartelijke benadering weet te combineren met een doortastende en daadkrachtige aanpak'. De 48-jarige politica was van 2006 tot 2010 lid van de gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp namens het CDA. In 2010 werd zij daar aangesteld als wethouder. Zij is getrouwd en heeft drie kinderen.

