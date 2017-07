Kerncentrale Borssele was tijdelijk 'te veilig'

In die ruimtes gelden speciale procedures. Volgens WANO is te streng zijn in het aanwijzen van ruimtes met een hoog stralingsniveau gevaarlijk, omdat de maatregelen als overdreven kunnen worden ervaren. Hierdoor kunnen mensen ook in ruimtes waar die maatregelen wél terecht worden geëist het niet zo nauw nemen met de veiligheidsmaatregelen.

Splijtstofstaven in de kerncentrale van Borssele (foto: Omroep Zeeland)

EPZ meldt in het jaarverslag dat er zich vorig jaar drie incidenten hebben voorgedaan. Alle drie de gebeurtenissen hadden geen gevolgen voor de veiligheid in de kerncentrale.

Pomp viel uit

Op 5 juni viel één van de twee vereiste pompen in een splijtstofopslagbassin uit. De kerncentrale was op dat moment niet in bedrijf. Volgens de regels moeten er in dat geval twee pompen aanstaan om het water op een constante temperatuur te houden. Na een uur was de storing opgelost. In die periode steeg de temperatuur in het bassin met 1,5 graad.

Een maand later, op 15 juli, is de reactor van de kerncentrale automatisch afgeslagen nadat er iets mis ging bij een test met de zogenaamde snelsluitkleppen. Die kleppen worden elke maand getest.

Bedrading omgewisseld

Tijdens de test sloten de kleppen niet in de juiste volgorden, waardoor de hoofdvoedingwaterpompen afgesloten werden. Hierop werd de reactor automatisch uitgeschakeld door het beveiligingssysteem. De storing werd veroorzaakt doordat de bedrading van de twee kleppen was omgewisseld.

In de nacht van 10 op 11 oktober is de reactor tijdens een proef afgeslagen omdat iemand tijdens het testen een bedieningsfout maakte.

De kerncentrale in Borsele (foto: Omroep Zeeland)

Omzet gehalveerd

Verder staat in het jaarverslag dat de omzet van EPZ in 2016 is gehalveerd ten opzichte van 2015. Vorig jaar verdiende EPZ 174,9 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 250,8 miljoen. Het eigen vermogen van EPZ nam vorig jaar met bijna veertig miljoen euro af.

De kerncentrale moet vanaf 2034 ontmanteld worden. Daarvoor moet door EPZ in 2034 600 miljoen euro in een fonds zijn gestort. Dat ontmantelingsfonds is het afgelopen jaar gegroeid tot 197 miljoen euro. EPZ denkt het bedrag in 2031 bij elkaar te hebben gespaard.