Casino annexeert Zeeuws-Vlaanderen bij België

Foute kaart op placemat van restaurant: Zeeuws-Vlaanderen ligt in België (foto: Omroep Zeeland)

Deze foute kaart staat op een papieren tafelonderlegger die door de Belgische casinoketen Circus is verspreid in delen van Frankrijk en België. Enkele Belgische vrienden van Jeannine Troch uit Sas van Gent ontdekten de fout in een restaurantje in de Ardennen, vlakbij de Frans-Belgische grens.

'Nu hoor je er eindelijk bij'

"Toen mijn vrienden zagen dat Zeeuws-Vlaanderen bij België was getrokken, hebben ze mij meteen een foto gestuurd", vertelt Troch. Ze komt oorspronkelijk uit Sas van Gent, maar woont al jaren in Moerbeke-Waas, net over de grens bij Koewacht. "M'n vrienden grapten meteen: 'Nu hoor je er eindelijk bij'", lacht ze.

Toen ze de foto kreeg moest ze gelijk aan Omroep Zeeland denken. "Aangezien jullie al een paar keer bericht hebben dat Zeeuws-Vlaanderen vergeten werd, besloot ik de foto naar Omroep Zeeland te sturen. Nu is het eens andersom."

Lange rij

Hiermee komt de Belgische casinoketen Circus in een lange rij terecht van organisaties die op de kaart een fout hebben gemaakt met Zeeuws-Vlaanderen. Onder meer De Efteling en de ANWB maakten een kaart van Nederland waar de Zeeuwse regio niet op terug te vinden was. Misschien dachten zij ook dat Zeeuws-Vlaanderen bij België hoorde...

