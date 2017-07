Van der Lijke in selectie voor EK wielrennen

Nick van der Lijke (foto: Omroep Zeeland)

Het EK gaat over een vlak parcours en dat speelt vooral sprinters in de kaart. Van der Lijke is niet de allersnelste sprinter, maar kan wel goed meekomen in de sprint.

Selectie

Van der Lijke start in de wegrit samen met Lars van der Haar, Moreno Hofland, Koen de Kort, Maurtis Lammertink, Steven Lammertink, André Looij, Wim Stroetinga en Wouter Wippert.

Afgelopen week werd Nick van der Lijke 22e in de Ronde van Oostenrijk. Begin april werd de renner van Roompot Oranje Peloton derde in de Volta Limburg Classic.