Veel publiek maar geen goal voor Serooskerke

Serooskerke wist welgeteld acht minuten de nul te houden. Toen was het Delano Ladan die de score opende. Na een halfuur spelen tekende Ludcinio Marengo voor de 0-2. Vlak voor het einde van de eerste helft bepaalde Sheraldo Becker de ruststand op 0-3. De enige kans die Serooskerke daar tegenover kon stellen was voor Alex Jobse, maar hij miste.



In de tweede helft kwamen er nog vier doelpunten bij. Marengo zorgde met zijn tweede van de avond voor 0-4. Dennis van der Heijden was in het halfuur daarna twee keer trefzeker en het slotakkoord was vlak voor tijd voor Sam van Huffel, die een fout van Serooskerke doelman Jens van de Broeke afstrafte.



Trainer Alfons Groenendijk van ADO Den Haag vond het een nuttige oefenwedstrijd, maar geniet er vooral van om met zijn selectie in Zeeland te zijn.

Serooskerke scoorde dus niet tegen ADO Den Haag, maar was er na rust wel heel dicht bij. Een vrije trap van Maikel Simonse raakte de paal en leverde zo net geen doelpunt op. De speler van Serooskerke keek positief terug op de wedstrijd, maar had die ene bal er al bijna in zien gaan.

Serooskerke - ADO Den Haag

8' Delano Ladan 0-1 28' Ludcinio Marengo 0-2 44' Sheraldo Becker 0-3 55' Ludcinio Marengo 0-4 73' Dennis van der Heijden 0-5 85' Dennis van der Heijden 0-6 90' Sam van Huffel 0-7