Chinese studenten gaan met diploma en koffer vol stroopwafels naar huis

Tin, Keko en Jyaqi reizen volgende week weer terug naar China (foto: Omroep Zeeland)

De studenten moesten in het begin wennen aan Zeeland. Vooral de rust was voor Jyaqi even wennen. "Ik kom uit Shanghai, een stad met ruim 20 miljoen inwoners. Zeeland is in vergelijking erg rustig." Het eten vinden de studenten vooral saai. Keko zegt: "In mijn woonplaats gebruiken we veel kruiden. Hier in Nederland niet en dat maakt het eten best saai."

De drie studenten hebben meegewerkt aan onderzoek in de aquacultuur, waterzuivering en gebiedsontwikkeling. Misschien komen ze terug voor een master-studie en voor de aardige mensen. "Het grote voordeel is dat zelfs de buschauffeur en de schoonmaker Engels spreken, want Nederlands is voor ons nog erg lastig.

Komende weken gaan ze terug naar hun familie China. En wat nemen ze alle drie als souvenir mee? Klompen en stroopwafels.