Zeeland wordt wakker: burgemeester, EK Wielrennen en Chinese studenten

De nieuwe burgemeester van Reimerswaal: José van Egmond (foto: Gemeente Pijnacker-Nootdorp)

Nieuwe burgemeester

José van Egmond (CDA) wordt de nieuwe burgemeester van Reimerswaal. Dat heeft de gemeenteraad van die gemeente vanavond besloten. Van Egmond is op dit moment nog wethouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zij volgt Piet Zoon op, die op 1 mei 2016 werd aangesteld als waarnemend burgemeester.

Nick van der Lijke (foto: Omroep Zeeland)

EK Wielrennen

Nick van der Lijke is geselecteerd voor het Europees Kampioenschap in Denemarken. De wielrenner uit Middelburg staat 6 augustus aan de start van de wegrit. Het EK gaat over een vlak parcours en dat speelt vooral sprinters in de kaart. Van der Lijke is niet de allersnelste sprinter, maar kan wel goed meekomen in de sprint.

Tin, Keko en Jyaqi reizen volgende week weer terug naar China (foto: Omroep Zeeland)

Chinese studenten

Voor het eerst zijn Chinese studenten afgestudeerd aan de HZ Delta Academy in Vlissingen. Komende week vliegen Tin, Keko en Jyaqi na anderhalf jaar weer terug naar China.

Donkere wolken boven Kanaal door Walcheren (foto: Poul Meijers uit Oost-Souburg)

Het weer

Vandaag is er nogal wat bewolking aanwezig, de zon zal daardoor niet echt heel vaak te zien zijn. Vanmorgen is het niet uitgesloten dat er een enkele bui valt, vanmiddag lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 20 graden.



Vanavond wordt de bewolking dikker en later volgt er regen. Ook vannacht en morgenochtend regent het. Soms regent het zelfs behoorlijk hard. Later op de dag wordt het droog en klaart het nog wat op. Bij een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 19 graden.