Drie verdachten van afpersing opgepakt

Een arrestatieteam heeft vanmorgen vroeg in Terneuzen drie leden van Brotherhood The Kings, een supportclub van motorclub No Surrender opgepakt. Ze worden verdacht van het afpersen van de eigenaar van een horecagelegenheid in Axel.

De drie verdachten zijn een 38-jarige man uit Axel en een 44-jarige en 34-jarige man uit Terneuzen. Ze zouden meerdere keren dreigend met een vuurwapen geld hebben geëist van de horecaondernemer. De mannen zitten voorlopig nog vast. Hun woningen zullen worden doorzocht. De aanhouding past volgens de politie in de aanpak van motorbendes. Dat heeft een hoge prioriteit.