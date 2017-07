De nieuwe burgemeester van Reimerswaal in vier quotes

De nieuwe burgemeester van Reimerswaal: José van Egmond (foto: Gemeente Reimerswaal)

'Ik ga eerst op mijn gemak kennismaken met Reimerswaal'

Reimerswaal is niet de meest makkelijke gemeente. Daar maakt ook de gemeenteraad geen geheim van, in de profielschets bij de vacature voor nieuwe burgemeester omschreef de raad Reimerswaal als 'boeiend, mooi, levendig en soms bestuurlijk lastig'. Van Egmond ziet haar nieuwe baan met vertrouwen tegemoet: "Ik ben voorgedragen door de raad. Daar ben ik ongelofelijk blij en dankbaar voor. Ik ga eerst eens op mijn gemak kennismaken met Reimerswaal, met de inwoners, met de bedrijven. Dat is voor mij nu het belangrijkste. Ik heb daar een open mind in."

Nog voor er vorig jaar een advertentie voor een nieuwe burgemeester was geplaatst, ontstond er al onenigheid in de gemeenteraad. De partijen konden het niet eens worden over de samenstelling van de vertrouwenscommissie. Geert Janssen, voormalig commissaris van de Koningin in Overijssel, werd aangetrokken om de problemen op te lossen. Uiteindelijk werd in mei 2016 waarnemend burgemeester Piet Zoon aangesteld.

'Eentje moet de eerste zijn'

Op het feit dat Van Egmond de eerste vrouwelijke burgemeester van Reimerswaal is, reageert ze nuchter. "Ik denk dat het belangrijk is dat mensen worden uitgekozen om hun kwaliteiten. En of je nu man of vrouw bent, uiteindelijk hebben we met elkaar die kwaliteiten nodig."

Daar blijkt de gemeenteraad het mee eens te zijn. In een persbericht omschrijft de gemeenteraad Van Egmond als een ervaren en krachtig bestuurder, die een hartelijke benadering weet te combineren met een doortastende en daadkrachtige aanpak.

Links oud-burgemeester Jan Huisman, rechts waarnemend burgemeester Piet Zoon. (foto: Omroep Zeeland)

'Waar rust de ruimte kust'

"Wat een prachtig motto, dat zegt iets over Reimerswaal", vindt Van Egmond. De kust en de diversiteit van de dorpen deden José van Egmond besluiten te solliciteren, zo vertelde ze gisteravond tegen de PZC. "Wat mij trof was de combinatie van ruimte, de rust, de weidsheid, maar ook de bedrijvigheid en de dorpen die daar een plek vormen."

'Praten is altijd een belangrijk element'

Mensen en verbinden, dat zijn belangrijke speerpunten voor de nieuwe burgemeester. "Als het moet, ga ik zelf graag bij mensen langs. Praten is altijd een belangrijk element. Hoe je belangen ook zijn - en dat kan heel verschillend zijn - voor mij is het altijd van groot belang dat je met elkaar blijft praten."

Momenteel is Van Egmond nog wethouder van de Zuid-Hollandse gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op 21 september wordt ze geïnaugureerd als burgemeester van Reimerswaal.

