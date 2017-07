Zeeuwse chauffeur bikkelt achter de schermen van de Tour

Hamelink is sinds 2005 werkzaam bij de ploeg. Hij is samen met dorpsgenoot Piet de Vos de vaste chauffeur van de ploeg. "Dit is mijn derde Tour. Ik heb 2014 en 2015 gedaan en nu dus."

Hamelink zorgt er niet alleen voor dat de renners van en naar het hotel gebracht worden. Ook vangt hij de renners op na afloop van de etappes. "Ik zorg er dan voor dat er herstelmaaltijden en drankjes klaarliggen in de bus."

Zwaar

Voor de renners is de Tour zwaar. Ook voor buschauffeurs vindt Hamelink. "Als je na drie weken weer thuis bent, merk je toch wel dat je iedere dag bezig bent geweest."

In al die jaren heeft Hamelink heel wat van Europa gezien. Zo was hij negen keer actief in de Ronde van Italië, vijf keer in de Ronde van Spanje en tal van andere koersen. Hij vindt de Tour niet specialer. "Het is natuurlijk wel een bijzondere wedstrijd, maar het werk dat ik doe is overal hetzelfde. Het is hier vooral strenger", aldus Hamelink.