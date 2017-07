Ruzie Zeeland Seaports loopt hoog op

Aanleiding voor de OR om een formeel protest in te dienen, is een uitgelekte mail van het Vlissingse offshorebedrijf D.O.C. Daarin staat onder meer dat de directeur tijdens een gesprek zeer beledigende opmerkingen zou hebben gemaakt over eigen personeel bij Zeeland Seaports. Die werden in het gesprek 'ratten' genoemd.

Ook sprak de directeur over interne onderzoeken tegen het eigen personeel en ontslagrondes die er aan zouden komen. Daarnaast zou er gevoelige privé-informatie over personeelsleden van Zeeland Seaports op tafel zijn gegooid.

Het gesprek tussen de directeur en D.O.C. ging in eerste instantie over een klacht van D.O.C. over een stuk grond dat ze wilde hebben. Over dat onderwerp zou de Seaports directeur "kleinerende opmerkingen" hebben gemaakt richting D.O.C.

Ontkenning

De betreffende Seaports-directeur ontkent met klem dat tijdens het gesprek eigen personeelsleden of D.O.C. zouden zijn beledigd. In een reactie op de formele protest van de OR, schijft Zeeland Seaports dat er inmiddels met betrokken mensen is gesproken. Ook betreurt Seaports dat door de berichtgeving bij Omroep Zeeland namen van personeelsleden op straat zouden zijn komen te liggen.

(foto: Omroep Zeeland)

De interne ruzie bij Zeeland Seaports komt op een ongelegen moment; de havenbeheerder heeft ook een stevig conflict met de provincie Zeeland. Dat gaat over de sanering van de failliete fosfor-producent Thermphos in de haven van Vlissingen-Oost. Die kosten kunnen oplopen tot meer dan 170 miljoen euro. De provincie en Seaports ruziën over de vraag wie welk deel van de sanering moet betalen.

Fusie

Zeeland Seaports wil graag fuseren met de haven in Gent. Ze werken al jaren samen en gebundeld zouden ze meteen in de Europese haven-top 10 terecht komen. De onbekende afloop van het dossier Thermphos kan uiteindelijk een obstakel vormen voor de fusie, zolang niet duidelijk is hoeveel geld Zeeland Seaports uiteindelijk aan de sanering van Thermphos kwijt is. Bronnen vertellen aan Omroep Zeeland dat het Gentse havenschap ook niet blij is met de interne ruzie bij Zeeland Seaports over één van de directeuren.

Het is niet de eerste keer dat het personeel van Zeeland Seaports overhoop ligt met de directie. De ondernemingsraad bracht vorig jaar een negatief advies uit, toen interim-directeur Jan Lagasse werd voorgedragen voor een vaste benoeming, omdat het niet zou boteren tussen Lagasse en het personeel. Volgens het personeel omdat Lagasse te autoritair zou zijn, volgens Lagasse zelf omdat hij de bezem door de verouderde organisatie wilde halen en daarom op tegenstand stuitte. Omdat de financiële cijfers onder leiding van Lagasse waren verbeterd, werd hij door de aandeelhouders toch definitief benoemd als directeur, tegen de zin van het personeel.