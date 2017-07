OM eist zeven jaar cel tegen oplichter bouwmateriaal

De officier van justitie eist zeven jaar tegen de oplichter. (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om een 53-jarige man. Hij verkocht via een aantal websites bouwmateriaal, voornamelijk stelconplaten. Steeds met andere namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Belangstellenden moesten een voorschot betalen, maar kregen hun producten nooit geleverd. Het gaat om tientallen gedupeerden.

Geloofwaardig

De 53-jarige is de hoofdverdachte in de zaak. Volgens de gedupeerden kwam de man 'heel geloofwaardig' over, zegt het OM. Een medeverdachte hoorde twee jaar cel tegen zich eisen, waarvan één voorwaardelijk. Hij zou de advertenties hebben geplaatst.

De man is eerder al eens veroordeeld voor oplichting.