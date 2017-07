Speciale website met Zeeuwse vacatures en stageplaatsen

Vacatures (foto: OZ)

De website wordt opgezet omdat er in Zeeland veel moeilijk in te vullen vacatures en stageplaatsen zijn. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen op zoek naar een passende baan of een stageplaats.

Zeeuwse Connectie

Het Platform Werk en Stage wordt opgezet door De Zeeuwse Connectie. Dat is een netwerk van van mensen en organisaties die Zeeuwen binnen en buiten Zeeland met elkaar in contact wil brengen.

Het is de bedoeling dat de website optimale mogelijkheden biedt om te selecteren en te filteren op opleidingsniveau, ervaring, regio en branche. Ook laat de website zien welke stageplaatsen beschikbaar zijn en er komen opdrachten op te staan voor zelfstandigen. Het is de bedoeling dat de website eind dit jaar klaar is.

Wens

De provincie geeft bijna 40.000 euro subsidie aan het project. Met de website wordt een motie wordt een motie uit 2013 van toenmalig Statenlid Harry van der Maas uitgevoerd. Hij is nu geen Statenlid meer, maar zit namens de SGP in het dagelijks provinciebestuur en zorgt er nu zelf voor dat zijn wens van vier jaar geleden werkelijkheid wordt. Vanuit de auto gaf Van der Maas vanmorgen telefonisch een toelichting: