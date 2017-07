Vlissinger (52) vast voor ernstig zedendelict met 7-jarig meisje

Politieonderzoek in het lab (foto: Politie)

Aangereden

Het 7-jarige meisje werd in eerste instantie aangereden door een automobilist. Toen de bestuurder uitstapte, dacht ze in eerste instantie dat hij haar kwam helpen, maar niets bleek minder waar. Het meisje werd volgens de politie slachtoffer van een ernstig zedendelict. Wat de man haar precies heeft aangedaan wil de politie niet bekendmaken vanwege de emotionele impact op het slachtoffer en haar familie.

De politie startte direct een grootschalig onderzoek. Een groot rechercheteam zette alles op alles om de zaak op te lossen. Daarbij werd ook de hulp van het publiek ingeroepen. Dat had echter niet het gewenste resultaat.

Sporen

De dader had bij het misdrijf wel enkele sporen achtergelaten, waardoor de politie beschikte over zijn DNA. Een vergelijking met de DNA-profielen in de landelijke databank van het het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) leverde toen niets op.

De Vlissinger liep alsnog tegen de lamp toen begin juli bij een ander misdrijf DNA-sporen werden gevonden die overeen kwamen met het gevonden spoor uit 2007. Het bleek te gaan om het DNA van de 52-jarige inwoner van Vlissingen. Wat het nieuwe vergrijp is van de Vlissinger en waar dit nieuwe misdrijf plaatsvond maakt de politie in belang van het onderzoek niet bekend.

Slachtoffer en familie geïnformeerd

De 52-jarige Vlissinger werd afgelopen donderdag aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten. Na de aanhouding is het inmiddels 17-jarige slachtoffer en haar familie geïnformeerd over deze ontwikkeling.

De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot om de man voor veertien dagen in bewaring te stellen. Het slachtoffer en haar familie zijn volgens de politie opgelucht dat tien jaar later alsnog een verdachte is aangehouden.