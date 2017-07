Politie waarschuwt motorclubs: 'Dit gedrag tolereren we niet'

Bij die huiszoekingen zijn tot nu toe een neppistool gevonden en twee pas geoogste wietkwekerijen. Dat maakte de politie vanmiddag bekend bij een persconferentie over de invallen.

De drie verdachten die zijn opgepakt zijn een 38-jarige man uit Axel en twee mannen van 44 en 34 jaar uit Terneuzen. Alle drie zijn ze lid van Brotherhood The Kings. Dat is een motorclub die gelieerd is aan de motorclub No Surrender. Als je het 'goed' doet bij Brotherhood The Kings, kom je in aanmerking om lid te worden van No Surrender.

Afpersen

Aanleiding voor de actie vormen de aangiften van een vader en zoon uit Axel. Ze werden volgens eigen zeggen afgeperst door de drie mannen. Eerst de zoon bij hun horecazaak in Axel , later de vader thuis. Weydema wil er niet veel over kwijt. Zo vertelt hij niet wanneer de afpersingen zich afspeelden "Het zou gaan over een rekening die vader en zoon nog moesten betalen."

Vergeet vooral niet aangifte te doen als u ermee te maken krijgt. Het liefst zo vroeg mogelijk. Want hoe meer contact u heeft met dergelijke motorclubleden, hoe lastiger het wordt." Politiechef Ronald Weydema

Weydema benadrukt dat de politie, samen met justitie en andere instanties als gemeentes, vol inzet op de aanpak van criminele motorclubs in Zeeland. "Het gaat voornamelijk over ondermijning, het vermengen van de boven- en onderwereld. Denk aan drugshandel, afpersing en gewelddelicten." De politiechef zegt dat hij een goed beeld heeft van hoe groot die clubs zijn en waar ze in Zeeland zitten. Maar dat hij daar ook niet veel over kwijt wil.

Bescherming

Hij brengt ook niets naar buiten over hoe het nu met de vader en zoon gaat. Over of ze bijvoorbeeld beschermd worden, wil Weydema niet meer kwijt dan dit: "U begrijpt, het heeft onze aandacht. Maar hoe, dat kan ik u niet zeggen."

Zijn belangrijkste boodschap: de politie houdt de clubs en hun activiteiten in de gaten en grijpt in waar dat kan. "En vergeet vooral niet aangifte te doen, als u ermee te maken krijgt. Het liefst zo vroeg mogelijk. Want hoe meer contact u heeft met dergelijke motorclubleden, hoe lastiger het wordt."

