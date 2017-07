Rekenen kan een stuk leuker, vindt ROC Scalda

Het vak rekenen in het beroepsonderwijs moet leuker. Door het speelser aan te pakken, blijft de lesstof beter hangen, denkt het ROC Scalda. De school houdt in september een congres over het rekenonderwijs. Voor veel leerlingen is het huidige rekenonderwijs namelijk onduidelijk en saai, zegt Frank Reijnen van het ROC Scalda.

Door het rekenen speelser aan te pakken, blijft de lesstof beter hangen, vindt het ROC Scalda. (foto: Omroep Zeeland) Rekenen maak je toegankelijker door het toe te spitsen op de praktijk. Reijnen geeft als voorbeeld het kappersvak. "Niet alle leerlingen vinden het vanzelfsprekend dat ze ook wel eens een rekensommetje in hun vak moeten maken. Dat moet je ze laten zien. Bijvoorbeeld, ze moeten bij het kleuren van haar de verf mengen met een andere substantie zodat er een bepaald percentage ontstaat", vertelt Reijnen. Slechte ervaringen Door het rekenen beter aan te laten sluiten op de beroepsbeleving van leerlingen, hoopt het Scalda dat rekenen aantrekkelijker wordt. "Als je naar de lagere niveaus kijkt in het beroepsonderwijs, dan weet je zeker dat er leerlingen bij zitten die al slechte ervaringen hebben vanuit het primaire onderwijs over hun eigen rekenprestaties", legt Reijnen in de radio-uitzending uit. Om daar verandering in te brengen, wil het ROC om de tafel met rekendocenten van verschillende vmbo-scholen en andere belanghebbenden. "We willen de aansluiting voor de leerling van het ene schooltype naar het andere schooltype makkelijker maken", zegt Reijnen. "We vinden het belangrijk dat mensen uit het vmbo een idee hebben hoe wij met rekenonderwijs omgaan en tegelijkertijd hebben wij er vanuit Scalda ook behoefte aan om te weten hoe het er op de vmbo's aan toegaat."