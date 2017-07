Voorarrest zedenverdachte opgeheven, maar hij blijft vastzitten

Het voorarrest van een 24-jarige Goesenaar, die ervan wordt verdacht een vrouw twee jaar lang seksueel te hebben uitgebuit, is opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Middelburg vandaag besloten tijdens een pro forma zitting. Over het voorarrest van een 21-jarige medeverdachte is niet besloten, omdat zijn advocaat niet aanwezig was op de zitting.

Rechter in de rechtbank (foto: Omroep Zeeland) De 24-jarige verdachte komt niet op vrije voeten, omdat hij eerst nog 12 maanden van een andere straf moet uitzitten. Om te voorkomen dat zijn cliënt te maken zou krijgen met een stapeling aan straffen, vroeg de advocaat de rechtbank om het voorarrest in de zedenzaak op te heffen. De rechters en officier van justitie gingen hiermee akkoord. Gedwongen seks De 24-jarige Goesenaar staat terecht voor mensenhandel. Hij zou een vrouw tussen 2014 en 2016 seksueel hebben uitgebuit, waarbij hij haar dwong tot seks met hem en met anderen tegen betaling. Als de vrouw dat weigerde, werd ze mishandeld. De 21-jarige medeverdachte zou hier ook bij betrokken zijn geweest. Hij zou de vrouw daarnaast ook een gebroken kaak hebben geslagen. Behalve de vrouw zou de 24-jarige verdachte nog twee slachtoffers hebben gemaakt; een minderjarig meisje zou hij hebben onttrokken aan het ouderlijk gezag en een ander minderjarige meisje zou hij hebben gedwongen tot seks. Dit slachtoffer heeft later verklaard dat ze in de twee jaar dat ze werd misbruikt 38 verschillende klanten zou hebben gehad. Duidelijkheid De advocaat eiste tijdens de zitting dat er meer getuigen gehoord moeten worden voordat de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden. Met instemming van de officier van justitie en de rechtbank wil hij dat onder meer de slachtoffers en hun ouders, de 21-jarige medeverdachte en de oom van zijn cliënt gehoord worden. De oom zou betrokken zijn geweest bij het dwingen tot seks bij twee van de slachtoffers. Ik heb er nooit iets mee verdiend. Geen cent. " De 24-jarige verdachte De raadsman vond verder dat zijn cliënt van veel werd beschuldigd, zonder "man en paard" te benoemen. Met de extra verhoren hoopt hij meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht en de onderlinge relaties. 'Geen cent' De 24-jarige verdachte was aanwezig tijdens de pro forma zitting, waar hij nog kwijt wilde dat hij nooit iets heeft verdiend met prostitutie: 'geen cent', zegt hij. Op de vraag van de rechter of dat betekent dat hij zich er wel mee bezig heeft gehouden, antwoordde hij: "Ik heb me er niet mee beziggehouden." Op 3 oktober staat wederom een pro forma zitting gepland, omdat de rechtbank dan geen tijd heeft voor een inhoudelijke behandeling. Die volgt naar verwachting later dit jaar.